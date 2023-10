Formula 1 | Haas, tute speciali per la gara di casa ad Austin

Questa mattina la Haas ha inoltrato ai media le immagini delle tute da gara che Magnussen e Hulkenberg utilizzeranno a Austin per il prossimo Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, a dare il via al prossimo trittico americano di eventi. Si tratta dell’appuntamento di casa per la squadra americana, decisamente in difficoltà in questa stagione, ancor più rispetto al 2022. La VF-23 sta avendo tanti problemi specialmente in configurazione gara, con il degrado gomme come vero tallone d’Achille di questa monoposto, la quale sembra essere più competitiva quando si tratta di fare il giro secco, un po’ come accaduto alla Ferrari a inizio stagione, poi in qualche modo la situazione è un po’ migliorata in quel di Maranello. Il team di Gene Haas proverà a trovare una nuova verve nella gara di casa.



