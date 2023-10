F1 | Aston Martin, in arrivo un cambio di denominazione per il 2024

F1 Aston Martin Cognizant Aramco – Le discussioni avute tra Lawrence Stroll con Aramco meno di un mese fa potrebbero portare il team Aston Martin ad un cambio di denominazione per la stagione 2024 di Formula 1.

Secondo la stampa britannica, infatti, la compagine diretta da Micke Krack potrebbe ridurre la partnership con l’attuale main sponsor Cognizant in favore della società petrolifera araba, la quale sarebbe pronta ad acquisire delle quote all’interno del pacchetto azionario della squadra. Una manovra che garantirebbe alla scuderia inglese non solo un partner forte, sempre più al certo dell’attenzione in Formula 1, ma anche liquidi nuovi da investire sulla vettura e sullo sviluppo delle infrastrutture della squadra, non ultima la factory di nuova generazione recentemente presentata a Silverstone.

Aston Martin, ricordiamo, ha mostrato una crescita esponenziale tra il 2022 e il 2023 e grazie al talento di Fernando Alonso, unito proprio alla collaborazione con Aramco, è pronta ad inseguire il titolo mondiale nel biennio che porterà al nuovo cambio di regolamenti previsto per la stagione 2026.