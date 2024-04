Formula 1 | Marko esclude un ritorno di Vettel in Red Bull

Formula 1 Marko Vettel- In una lunga chiacchierata concessa alle colonne del quotidiano Osterreich, Helmut Marko è tornato a parlare dell’argomento line-up per la stagione 2025, confermando di fatto un interesse per Carlos Sainz, in uscita dalla Ferrari, ed escludendo un clamoroso ritorno di Sebastian Vettel nella squadra che gli ha regalato quattro titoli mondiali a cavallo tra le annate 2010 e 2013.

Sainz “ni”, Vettel no

Marko, in merito all’argomento Sainz, non ha voluto dare troppo preso alla pressione che Audi sta facendo sul pilota spagnolo, precisando come un’eventuale decisione da parte della scuderia campione del mondo non dipenderà dalla frenesia di un competitor che intende avere le idee chiare sul proprio schieramento di piloti per il 2026. Discorso diverso invece per Vettel, dato che l’austriaco ha dato una smentita categorica sulle voci di un approdo del tedesco a Milton Keynes.

Red Bull, ricordiamo, sta valutando che profilo affiancare a Max Verstappen per il 2025, anche se al momento crescono di gara in gara le quotazioni di Sergio Perez, visto che il messicano ha mostrato una grande solidità in questa prima parte di stagione, ottenendo ben tre podi in quattro gare. Un percorso da scudiero che piace al management della compagine anglo-austriaca.

Marko e il punto sul mercato piloti

“Non ci lasceremo mettere sotto pressione. Audi, ovviamente, vuole una decisione, ma noi stiamo esaminando tutto con calma. Quando avremo una buona visione d’insieme decideremo i nostri piloti per la stagione 2025. Per quanto riguarda Vettel, direi con assoluta certezza che non si tratta di un’opzione. Non verrà da noi”.