Audi sigla una partnership strategica con bp per il progetto Formula 1

Formula 1 Audi bp – Audi e bp stanno unendo le forze in una nuova ampia partnership strategica per il progetto Formula 1. Mentre Audi si prepara a entrare nel gotha delle corse automobilistiche nel 2026 – data che segna anche l’introduzione del nuovo Regolamento Tecnico FIA F1 caratterizzato da una maggiore elettrificazione e dall’uso di carburante sostenibile avanzato – Audi e bp uniscono le loro competenze tecniche e la spinta all’innovazione per contribuire a plasmare il futuro del Motorsport.

Nell’ambito della nuova partnership, bp e la sua divisione specializzata in lubrificanti Castrol sono orgogliosi di contribuire a realizzare l’ambizione di Audi nel legare tecnologia e innovazione per raggiungere il successo in Formula 1. Le società hanno lavorato a stretto contatto per quasi due anni, co-ingegnerizzando i carburanti bp e i lubrificanti Castrol per consentire le massime prestazioni della Power Unit Audi F1.

La collaborazione include lo sviluppo del carburante definito dalla FIA Advanced Sustainable come richiesto dal Regolamento Tecnico FIA F1 a partire dal 2026. Per soddisfare le normative, il carburante deve ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra rispetto alla benzina di origine fossile di almeno il 65%. bp svilupperà e fornirà inoltre ad Audi una gamma di lubrificanti e grassi Castrol su misura, tra cui Castrol EDGE, l’olio motore più avanzato di Castrol, per il motore turbo V6. I componenti elettrici dell’Audi F1 Power Unit beneficeranno della gamma di fluidi per veicoli elettrici Castrol ON.

Sponsorizzazione del team ufficiale Audi F1

Sulla base della cooperazione tecnica, le aziende hanno anche concordato una sponsorizzazione a lungo termine, con bp che diventa il primo partner ufficiale del futuro team Audi in Formula 1. Ciò includerà i diritti di marketing e branding per i marchi bp, Castrol e Aral (Aral è il marchio di bp leader nel settore dei carburanti e della vendita al dettaglio in Germania). Audi e bp hanno una lunga storia di successi nel motorsport iniziata negli anni ‘80 con il Campionato del Mondo Rally e i prodotti Castrol utilizzati su Audi quattro. Castrol è stata anche partner di Audi nel FIA World Endurance Championship (WEC), nella leggendaria 24 Ore di Le Mans, nel FIA World Rallycross Championship, nel FIA Formula E World Championship e nella serie di gare DTM. Il motore turbo a quattro cilindri da due litri ad alta efficienza sviluppato da Audi e utilizzato nel DTM nel 2019 e nel 2020 è diventato il motore di maggior successo della Classe 1 del DTM con lubrificanti Castrol e carburante ad alte prestazioni sviluppato da Aral.

Andreas Seidl, CEO del Audi F1 Project

"Audi e bp hanno sempre lavorato insieme con successo nel Motorsport. Siamo lieti di poter portare questa eccellente partnership ad un ulteriore livello con il progetto Formula 1. Audi è sinonimo di "Vorsprung durch Technik" (All’Avanguardia della tecnica) e bp e Castrol ambiscono ad offrire le migliori tecnologie nel campo dei carburanti e dei lubrificanti. Questa è una combinazione perfetta. È un segnale forte per il futuro team ufficiale di F1 di Audi il fatto che siamo stati in grado di concludere questa partnership in una fase così precoce. Percepiamo il fascino dell'Audi F1 Project e quante aziende rinomate vogliono lavorare con Audi in Formula 1".

Nicola Buck, SVP marketing, bp

"Siamo orgogliosi che Audi abbia scelto di collaborare ancora con bp e Castrol, questa volta per il suo ingresso in Formula 1. Questa sinergia offre ai nostri marchi premium l'opportunità di dimostrare la nostra esperienza tecnica nell'apice del motorsport. Stiamo già facendo grandi progressi con il progetto Audi F1 sullo sviluppo del carburante bp e dei lubrificanti Castrol per raggiungere le massime prestazioni del Audi F1 Power Unit dal 2026".

Adam Baker, CEO di Audi Formula Racing GmbH

"Questa partnership è di grande importanza per noi. Dal 2026 ci sarà una forte concorrenza nel campo dei carburanti sostenibili in Formula 1. In considerazione dell'elevato impatto sulle prestazioni, era per noi importante iniziare i test sul carburante già alla fine del 2022. Il processo di combustione è molto complesso e può essere ottimizzato solo sviluppando il motore in combinazione con le proprietà del carburante. Ecco perché in Audi Formula Racing, dove siamo a buon punto con lo sviluppo del propulsore Audi F1, utilizziamo intensamente tutti e tre i banchi prova monocilindrici consentiti dai regolamenti FIA per lo sviluppo del carburante. È impressionante quante diverse varianti di carburante abbiamo sviluppato fino ad oggi in preparazione della nostra stagione 2026. Sono convinto che siamo perfettamente posizionati con bp e Castrol".