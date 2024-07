F1 | Ralf Schumacher rilancia: “Sainz è l’opzione più concreta per la Mercedes”

F1 Sainz Mercedes – Continua a tenere banco la questione Carlos Sainz all’interno del paddock della Formula 1. Dopo le tante indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, molte delle quali più o meno confermate dallo stesso pilota, l’iberico non ha ancora preso una decisione per quello che riguarda il 2025, annata dove aprirà un nuovo capitolo della propria carriera dopo la Ferrari. Audi/Sauber, Williams e Alpine sono state le tre squadre che in periodi diversi si sono unite alla corsa dell’attuale portacolori della Rossa, ma secondo Ralf Schumacher il futuro di Sainz jr potrebbe legarsi a stretto filo con quello della Mercedes.

Il tedesco, tramite Sky De, ha analizzato il momento di crescita che sta vivendo la scuderia capitanata da Totò Wolff, evidenziando come l’ingresso di un profilo come Sainz garantirebbe non solo tanta esperienza, ma anche una “base” solida su cui strutturare il 2026. Ingredienti che ovviamente non può mettere sul piatto Andrea Kimi Antonelli, visto che l’emiliano sta gareggiando in Formula 2 e non ha avuto ancora l’opportunità di debuttare in una sessione ufficiale. Sainz quindi, Max Verstappen permettendo, potrebbe rivelarsi il jolly perfetto per il medio e lungo termine della scuderia con sede a Brackley, soprattutto se la W16 dovesse rivelarsi – al contrario delle previsioni – una vettura vincente.

Mercedes-Sainz, le valutazioni di Ralf Schumacher

“Vedo Sainz come l’opzione più probabile per la Mercedes in ottica 2025. Potrebbe essere lui ad affiancare George Russell. Tutti pensavano che sarebbe andato in Williams, ma ad oggi la situazione sembra notevolmente cambiata. La porta della Mercedes pare essersi aperta e la stessa cosa vale per la Alpine dopo l’arrivo di Flavio Briatore. Lui vede nella prima una grossa opportunità, anche perché lo stesso Wolff ha affermato che la situazione è parecchio cambiata rispetto a qualche settimana fa, e quindi dal mio punto di vista è uno scenario che non va assolutamente escluso”.