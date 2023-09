Formula 1 | Leclerc, super sorpasso su Russell a Suzuka [VIDEO]

Formula 1 GP Giappone Leclerc Russell – Vi riportiamo il gran sorpasso di Charles Leclerc ai danni di George Russell nell’ultimo Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Il monegasco, con gomme più fresche, è riuscito a chiudere una bella manovra sull’inglese all’esterno di curva 1, ottenendo una quarta piazza quanto mai importante non solo per il morale, ma anche per muovere la classifica del mondiale Costruttori. Leclerc, ricordiamo, ha chiuso alle spalle di Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri, mentre Russell – dopo il sorpasso subito dal rivale – si è dovuto arrendere anche a Lewis Hamilton e Carlos Sainz.

Appuntamento tra due settimane a Losail per il Gran Premio del Qatar, 18° prova di un mondiale ormai nelle mani dell’olandese della Red Bull.