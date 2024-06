Formula 1 | Leclerc: “Macchina orrenda”, il duro team radio nelle libere 1 [VIDEO]

Formula 1 GP Spagna – Vi riportiamo il duro team radio di Charles Leclerc nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. A causa di un bilanciamento tutt’altro che ideale, il monegasco ha definito “orribile” la SF-24, almeno nel primo run di questa mattina, aspetto che l’ha portato spesso con la squadra ad intervenire sul set-up generale. Un lavoro che gli ha permesso di compiere dei passi in avanti nel pomeriggio, ma che dovrà proseguire anche nella nottata di quest’oggi, soprattutto in vista della qualifica che scatterà domani alle 16.00.