F1 | Martin Brundle: “Tra Haas e Steiner c’erano degli attriti”

Continuano le reazioni del mondo della Formula 1 in merito all’improvvisa separazione tra la Haas e il suo team principal storico Guenther Steiner. Martin Brundle, talent di Sky Sports ed ex pilota ha provato a fare il punto della situazione, analizzando attentamente il comunicato stampa inoltrato nella giornata di mercoledì ai media, nel quale si è avvertita tanta freddezza nelle parole del patron Gene nei confronti dell’altoatesino, mentre il nuovo nominato, Ayao Komatsu, non ha fatto alcun riferimento. Sembra evidente come vi fossero degli attriti all’interno della squadra statunitense.

“E’ sempre significativo quando la persona che va via non viene considerata più di tanto nel comunicato stampa – ha detto Brundle. Questo vuol dire che c’erano degli attriti, e ho il sospetto che ne sentiremo di più nelle prossime settimane. La squadra non ha fatto progressi nelle ultime stagioni, ma è difficile sapere esattamente quali siano i motivi dietro queste disfatte senza essere all’interno del team. Auguro tutte le fortune del mondo a Gunther e alla Haas”.