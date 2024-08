Formula 1 | Hill vota Doohan per il futuro della Alpine

Formula 1 Alpine Doohan – Mentre si attende di capire quali scelte prenderà Flavio Briatore per il futuro della squadra, Damon Hill ha commentato le indiscrezioni sulla line-up che Alpine potrebbe schierare a partire dalla stagione 2025 di Formula 1, sottolineando come la compagine francese, a oggi, dovrebbe avere la forza di dare fiducia a un giovane come Jack Doohan.

L’australiano, figlio d’arte e portacolori del Junior Team, è tra i principali candidati a prendere il posto di Esteban Ocon, sia per le conoscenze che già possiede all’interno della squadra (occupa il ruolo di terzo pilota da circa due anni), sia per la velocità che è riuscito a mostrare tra la F3 e la F2. Un profilo in linea con il programma per giovani piloti diretto da Julian Rouse.

Doohan, ricordiamo, è in cima alla lista dei “favoriti” di Briatore e Oliver Oakes, nuovo Team Principal della squadra, ma non vanno esclusi i profili di Valtteri Bottas, Guanyu Zhou e Nikita Mazepin, pilota russo ex Haas con cui Oakes ha collaborato ai tempi della Hitech.

Hill e il futuro della Alpine legato a Doohan

“Jack è un pilota molto professionale e ha dimostrato di saper competere bene. È intelligente e curioso, sempre pronto a fare domande e a svolgere il lavoro fondamentale con la squadra. Sicuramente sarà un giovane interessante da considerare per una possibilità. Anche se non ha ancora mostrato le credenziali in F1 come Bearman, che è salito in macchina e ha corso una gara, molti di questi ragazzi sono molto talentuosi. Sono così ben preparati che non avranno difficoltà quando entreranno in F1.”