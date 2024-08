F1 | Brown entusiasta del lavoro di Stella in McLaren

F1 Brown McLaren – “In una lunga chiacchierata rilasciata alla BBC, Zak Brown non ha nascosto la propria soddisfazione per il lavoro che, da due anni a questa parte, Andrea Stella sta portando avanti, precisando che l’attuale Team Principal è riuscito a ottimizzare il potenziale della scuderia, offrendo così ai piloti – Lando Norris ed Oscar Piastri – una monoposto completa e in grado di lottare ogni fine settimana per la vittoria.

Un lavoro di precisione, avviato all’inizio del 2023, che ha permesso di mettere i talenti giusti al posto giusto. Qualcosa che ha ridato alla Formula 1 una McLaren in grado di fare una grande differenza ai vertici della classifica. Stella, ricordiamo, occupa questo ruolo dal 2023 e ha recentemente rinnovato il proprio contratto con la McLaren fino alla fine del mondiale 2027.”

Brown e le lodi a Stella in McLaren

“Ha saputo liberare il talento che già possedevamo. In F1 abbiamo circa 1.000 persone e io ho apportato cambiamenti in tre di loro. Ma quei tre erano leader. Quindi, 997 persone sono le stesse che ci hanno fornito la macchina all’inizio del 2023. Il compito di un leader è ottenere il meglio dai propri collaboratori, e questo è ciò che ci mancava prima. Non eravamo riusciti a valorizzare appieno il talento presente nella squadra, mentre Andrea è riuscito a sbloccare il potenziale di questo gruppo. Andrea comunica e ascolta con grande efficacia. È un lavoratore instancabile e guida con l’esempio. Ha tutte le qualità che si desiderano in un vero leader.”