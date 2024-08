F1 | Komatsu: “Hulkenberg può vincere con Audi”

“Nico è un grande pilota. Ma non parlerei di titoli mondiali, non ha ancora ottenuto un podio”, ha commentato il giapponese ad Auto Motor und Sport.

“E’ qualcosa che deve accadere passo dopo passo. Dopo i primi podi e le prime vittorie, un pilota deve prima dimostrare di poter fornire queste prestazioni in modo costante. Non voglio sminuire Nico, ma non posso stare qui a sostenere che ha le qualità di un campione del mondo quando non è ancora salito sul podio!”.

Tuttavia, Komatsu, che ha lavorato con Hulkenberg da quando è arrivato alla Haas la scorsa stagione, è convinto che il veterano della F1 sarebbe in grado di reggere il confronto al vertice.

“È uno dei migliori piloti della Formula 1? Assolutamente! Se ha la macchina giusta, può sicuramente competere per podi e vittorie”.

Hulkenberg ha dato un grande contributo alla Haas in questa stagione, dal momento che ha totalizzato 22 dei 25 punti complessivi del team americano in classifica mondiale, dove occupa il settimo posto. Komatsu ha ammesso che la squadra americana che nel 2025 avrà una formazione completamente nuova composta da Esteban Ocon e Oliver Bearman, sentirà la mancanza di Hulkenberg.

“Adoro lavorare con lui. Dice sempre quello che pensa in modo onesto e chiaro, spinge la squadra nella giusta direzione. Mi mancherà sicuramente Nico”.