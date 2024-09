Formula 1 | Haas, Hulkenberg lotta e ottiene la zona punti a Singapore

Formula 1 Haas GP Singapore – Bottino pieno per Nico Hulkenberg nell’ultimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo una gara combattuta, il pilota tedesco è riuscito a conquistare punti preziosi per la classifica Costruttori, contribuendo a un campionato finora positivo, ben oltre le aspettative di inizio stagione. Giornata sfortunata, invece, per Kevin Magnussen, rallentato da una foratura che gli ha impedito di sfruttare il pieno potenziale della vettura. Hulkenberg ha concluso la gara in nona posizione, mentre Magnussen non è andato oltre la 19ª piazza.

Hulkenberg soddisfatto della zona punti con la Haas

“Sono soddisfatto di aver conquistato punti. Ci sono alcune cose da rivedere e analizzare da parte nostra, ma a parte questo è stata una gara pulita. Non è stata molto movimentata, ma il secondo stint è stato molto stressante, dovendo tenere la Red Bull dietro per tutta la durata. È stato difficile portare la macchina al traguardo, ma ci siamo riusciti, e ne sono contento: è una sorta di riscatto rispetto alla scorsa settimana. Quest’anno siamo stati spesso vicini a questo risultato e non è la prima volta che ce la facciamo. Già ieri, con le qualifiche, ci siamo messi in una buona posizione, che si è rivelata fondamentale. Ho avuto una partenza pulita, una gara regolare, ed è importante aver portato a casa questi punti.”

Magnussen ko per una foratura a Singapore

“Ho subito una foratura, a volte capita di colpire un punto critico e la gomma si taglia. Non eravamo veloci con le dure e abbiamo cercato di adottare una strategia opposta, puntando a uno stint lungo e sperando in una safety car durante la finestra centrale, cosa che però non è avvenuta. Abbiamo dovuto accorciare lo stint sulle dure e alla fine è arrivata la foratura. Nelle ultime gare abbiamo mostrato un buon passo e la macchina è in una buona condizione. Abbiamo un aggiornamento in arrivo ad Austin e guardiamo con fiducia alle prossime gare della stagione.”

