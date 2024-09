F1 | Red Bull, Horner: “Sarebbe sciocco non pensare a Russell”

Se Max Verstappen ha rappresentato un autentico desiderio, al momento però irraggiungibile per Toto Wolff che per il prossimo anno ha affiancato a George Russell il giovane Kimi Antonelli come sostituto del futuro ferrarista Lewis Hamilton, per Chris Horner quella di Russell potrebbe tramutarsi in un’opportunità da sfruttare in futuro.

Il team principal della Red Bull, discutendo dell’evoluzione del mercato piloti, ha sottolineato come a fine 2025 molti di questi andranno in scadenza tra i quali figura anche il nome dell’attuale pilota della Mercedes. Un’occasione che la squadra anglo-austriaca potrebbe sfruttare, assicurandosi un driver di prima fascia qualora Verstappen decidesse di concludere anzitempo la propria esperienza a Milton Keynes.

Senza dimenticare l’incognita Sergio Perez, con il messicano che prima dell’estate ha rinnovato il suo contratto in essere fino al 2026 ma che potrebbe chiudere il rapporto professionale con Red Bull già alla fine di questo campionato.

“Guardate, non abbiamo paura di uscire dal nostro gruppo – ha dichiarato Horner, intervistato da Sky Sports F1 – George Russell ha il contratto in scadenza alla fine del prossimo anno. Sarebbe sciocco non tenerne conto. Ci sono altri piloti, piloti di talento, che saranno anche loro con il contratto in scadenza”.

1.4/5 - (18 votes)