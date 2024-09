Formula 1 | Williams, Colapinto e Albon delusi dal risultato ottenuto a Singapore

Formula 1 GP Singapore Williams – Si conclude con amarezza il weekend della Williams a Marina Bay, scenario del prossimo Gran Premio di Singapore. Nonostante le promettenti prestazioni in qualifica, né Franco Colapinto né Alexander Albon sono riusciti a sfruttare appieno il potenziale della vettura, portando a casa risultati inferiori alle aspettative iniziali. Un epilogo che richiederà un’attenta analisi da parte del team in vista del prossimo appuntamento ad Austin. Colapinto ha chiuso la gara in 11ª posizione, mentre Albon è stato costretto al ritiro.

Colapinto deluso dal risultato ottenuto a Singapore

“È deludente non essere riusciti a entrare nella top 10, soprattutto dopo un inizio promettente nelle prime fasi di gara. Sono convinto che avremmo potuto mantenere quella posizione e tenere dietro Perez, considerando che sorpassare in pista non era facile. Purtroppo non siamo stati efficaci nella difesa e, fermandoci un giro troppo tardi ai box, abbiamo perso una posizione cruciale. Fa parte del gioco: vinciamo e perdiamo come squadra. La gestione delle gomme è stata ottimale per tutta la gara, anche se ho avuto qualche difficoltà fisica che ha limitato la mia performance. Alla fine, un 11° posto è comunque un risultato discreto, e questa gara è stata un’opportunità preziosa per imparare e crescere.”

Albon, ottimo amaro per la Williams

“È un peccato che il weekend sia finito così, perché credo avessimo una vettura da punti. Purtroppo, un problema di raffreddamento del motore ha compromesso la mia gara, e dopo una partenza complicata, dove sono stato costretto ad allargare la traiettoria, sarebbe stato difficile recuperare. Ci sono giornate in cui la macchina non è competitiva per i punti, e quando riesci a ottenerli è una grande soddisfazione, ma questo weekend è stato l’opposto. La vettura era molto veloce e meritavamo la top 10, quindi c’è un po’ di frustrazione. Ora analizzeremo cosa migliorare per le prossime gare.”