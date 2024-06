Formula 1 | Haas, Bearman soddisfatto del ritorno a bordo della VF-24

Formula 1 Bearman GP Spagna – Mattinata di lavoro positiva per Oliver Bearman al volante della VF-24. In attesa di conoscere il suo futuro, ormai sempre più legato alla Haas, l’inglese si è concesso una “sgambata” sul circuito di Barcellona, ottenendo dati e informazioni importanti per il programma di crescita che sta portando avanti insieme al team. L’alfiere della Ferrari Driver Academy ha chiuso le FP1 con il 19° posto e un crono di 1’15″865.

Bearman torna a bordo della Haas VF-24 a Barcellona

“E’ stato bello tornare a guidare la VF-24 in un tracciato come Barcellona, ovvero ricco di curve ad alta velocità. Scoprire la capacità di queste monoposto è stato divertente. Abbiamo completato l’obiettivo principale della giornata, ovvero lo svolgimento del programma di lavoro che volevamo, e le sensazioni in vettura mi hanno reso felice. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo test a Silverstone”.