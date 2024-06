F1 | Haas veloce a tratti nelle libere al Montmelò

F1 Haas GP Spagna – Velocità a “metà” per la Haas nella prima giornata di libere valide per il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Nel classico media post giornata, Nico Hulkenberg (in pista solo nelle FP2) e Kevin Magnussen hanno promosso il comportamento della vettura sul giro secco, traendo diverse indicazioni positive in vista della qualifica in programma questo pomeriggio.

Al contrario, Haas dovrà lavorare e non poco sul ritmo gara, aspetto dove la vettura sembra soffrire nel confronto diretto con gli avversari per la top dieci. Magnussen e Hulkenberg, ricordiamo, hanno chiuso il pomeriggio di ieri in 11° e 12° posizione.

Hulkenberg e una giornata a metà

“E’ stata una sessione fluida e senza problemi, anche se oggi sono salito in vettura solo nelle FP2. Il feeling con la vettura, tutto sommato, è stato positivo, soprattutto sul giro singolo. Sul passo abbiamo ancora del lavoro da fare visto che dobbiamo trovare armonia ed equilibrio. Nella simulazione della qualifica la vettura si è rivelata forte, ma qui a Barcellona serve anche tanto bilanciamento sul ritmo gara. Senza questo è difficile ottenere dei risultati. Analizzeremo i dati raccolti e proveremo a compiere lo step in avanti che serve”.

Magnussen soddisfatto della Haas a Barcellona

“Penso che oggi sia andata bene, soprattutto i long run mi sono sembrati decenti. Barcellona è una pista base e affrontare questa tipologia di tracciati è sempre più complicato, anche perchè parecchie sedi in calendario sono cittadine. Nelle sezioni ad alta velocità non ci aspettavamo di essere così rapidi e quindi sono entusiasta di vedere se riusciremo a mantenere questo livello di competitività anche nel prosieguo del week-end”.