Formula 1 | Williams, Albon sulle libere a Barcellona: “Dobbiamo lavorare per migliorare”

Formula 1 GP Spagna Williams – Riscontri incerti per la Williams al termine della prima giornata di libere valide per il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Alexander Albon e Logan Sargeant, al debutto con le novità tecniche presentate dalla squadra ormai ad Imola, hanno sofferto e non poco nelle simulazioni della qualifica, ottenendo però dei buoni feedback sul passo in vista della gara di domenica. Due situazioni diverse che dovranno essere “mixate” per il prosieguo di questo fine settimana di gara a Barcellona. Albon e Sargeant, ricordiamo, hanno chiuso le libere di ieri pomeriggio in 19° e 20° posizione.

Albon, riscontri a metà nel venerdì di Barcellona

“Le prime libere sono state abbastanza buone. Storicamente non siamo mai riusciti ad andare bene qui a Barcellona, ma stavolta rispetto allo scorso anno siamo riusciti a compiere dei passi in avanti. Prima delle libere 2 abbiamo apportato alcuni cambiamenti al set-up per risolvere le problematiche emerse al mattino, ma purtroppo senza successo. Proveremo ad analizzare il tutto in vista delle FP3 e delle qualifiche. P19 e 20 non è soddisfacente e speriamo di affrontare delle temperature più basse nel prosieguo di questo fine settimana. Ci servono alcune cose per migliorare il ritmo complessivo della monoposto”.

Sargeant al debutto con le novità

“E’ stata una giornata difficile. Questa pista, storicamente, non è semplice per noi e anche questo fine settimana sarà così. Ci sono stati dei lampi, come il nostro ritmo sulla lunga distanza, ma c’è ancora tanto lavoro da fare per domani e domenica. Avevamo un piano ben preciso, soprattutto per le simulazioni con basso quantitativo di carburante, ma è stato compromesso dal traffico e dalle bandiere gialle. Ci sono varie cose su cui possiamo esser ottimisti, ma sul altre dobbiamo compiere dei passi in avanti. E’ importante far funzionare gli pneumatici. Dal punto di vista dell’equilibrio non siamo troppo lontani”.