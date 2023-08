Formula 1 | Gran Premio d’Olanda 2023, l’anteprima della Scuderia Ferrari

La Formula 1 riparte dopo la pausa estiva e lo fa dai Paesi Bassi, dalla pista di Zandvoort, affacciata sul Mare del Nord. Il Gran Premio d’Olanda è la quattordicesima gara delle 22 in programma in questa stagione.

Circuito piccolo ma caratteristico. La pista di Zandvoort ha ospitato tutte le 32 edizioni della corsa ed è tornata in calendario due anni fa dopo un robusto lavoro di ristrutturazione. Rimane un impianto piccolo nelle dimensioni, ma con caratteristiche che lo rendono molto riconoscibile: innanzitutto le sue curve paraboliche 3 e 14, l’ultima, che immette sul rettilineo principale e poi il vento, che porta spesso sull’asfalto la sabbia dal mare. Ha una leggera sopraelevazione anche la curva Tarzan, il secco tornante a destra posto alla fine del rettilineo di partenza dove, anche grazie al DRS, è possibile tentare sorpassi. Superare, a causa della carreggiata stretta e del disegno tortuoso, resta comunque un’impresa piuttosto difficile e la qualifica è dunque quanto mai fondamentale. Oltre al rettilineo c’è un’altra zona in cui si può attivare il DRS, tra la curva 10 e la 11.

Messa a punto. Quella di Zandvoort è una pista da medio-alto carico, contraddistinta da un asfalto particolarmente esigente con le gomme, e il lavoro di messa a punto della vettura dovrà necessariamente tenere conto di questi elementi. Piloti e tecnici nel cercare il miglior bilanciamento dovranno riuscire a prepararsi bene per la qualifica, ma anche curare in maniera particolarmente attenta il passo gara in vista dei 72 giri da percorrere la domenica.