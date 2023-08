F1 | Red Bull, Perez: Verstappen è il compagno di squadra più duro che si possa avere

Il confronto tra Max Verstappen e Sergio Perez è finora impietoso, se si considerano risultati e i distacchi maturati fino alla pausa estiva tra i due alfieri della Red Bull. Il messicano infatti, protagonista di gare difficili dove nei primi dodici appuntamenti stagionali ha commesso diversi e reiterati errori, paga un gap siderale dal compagno di squadra: ben 125 punti. Una situazione non certo idilliaca per Checo che si trova a fronteggiare e a dover condividere il box con il migliore pilota in circolazione.

Perez, discutendo della convivenza con Verstappen, ha sottolineato come non sia affatto semplice essere al fianco dell’olandese ma al tempo stesso rappresenta una spinta e una sfida per accrescere il proprio livello.

“È estremamente difficile avere Max Verstappen come compagno di squadra – ha dichiarato Perez, intervistato da Viaplay – Non bisogna sminuirne il talento, lavora sodo ed è molto concentrato. Parliamo di un grande pilota, ma è assolutamente fantastico dividere il box con lui. Ti spinge al massimo, chiaramente tutto questo crea pressione. Non è qualcosa di semplice, dà sempre il 100%. Se Verstappen è il compagno più difficile? Direi proprio di si, se non sei forte mentalmente è dura per chiunque”.