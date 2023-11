Formula 1 | GP Las Vegas, Russell punta sulla Ferrari più veloce della Mercedes in gara

George Russell ha conquistato la seconda fila nel Gran Premio di Las Vegas. Il pilota della Mercedes, classificatosi quarto, approfitterà dell’assurda penalità inflitta a Sainz per partire dalla terza posizione, alle spalle di Leclerc e Verstappen. Il giovane inglese crede che la Ferrari sia più veloce della W14, non solo sul giro secco ma anche sul passo gara. Evidentemente la squadra di Brackley sta soffrendo più del previsto nella Strip del Nevada, e il risultato di oggi è stato il migliore possibile.

“Sono molto contento delle qualifiche di oggi – ha dichiarato Russell. Siamo sempre stati nei primi quattro, ma le Ferrari erano più veloci di tutti. Penso che il quarto posto sia il massimo, ed eravamo vicini a Verstappen. Con la penalità di Sainz, la partenza dalla terza posizione penso sia ottima. La gara sarà molto complicata, perché ci sarà tanto graining per tutti, ma nessuno sa come andrà a finire. Potremmo vedere più soste ai box, ma chi riuscirà a tenere a vita le gomme avrà grossi benefici. I nostri long run sono stati difficili, credo che la Ferrari sia più veloce di noi, non solo sul giro secco ma anche sul passo gara. Faremo del nostro meglio per lottare con Leclerc, speriamo di avere delle sorprese positive per noi”.