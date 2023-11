Formula 1 | Albon loda il lavoro della Williams nelle qualifiche di Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas Albon – Superba sesta piazza (poi diventata quinta grazie all’arretramento in griglia di Carlos Sainz) per Alexander Albon nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas, sesto appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo i problemi ai freni lamentati nelle libere di ieri, il thailandese è riuscito a trovare il “bandolo della matassa” nelle FP3 di questa mattina, aspetto che gli ha permesso di sfruttare al massimo il potenziale della FW45 sul tracciato che si snoda attorno alla storica “Strip” della metropoli statunitense. Un piazzamento importante che il portacolori della scuderia inglese cercherà di confermare anche nelle 50 tornate di gare che andranno in scena domani (partenza alle 7.00 ora italiana con diretta su Sky e NowTV).

“Abbiamo lavorato molto bene, anche perchè sapevamo che questa pista sarebbe stata adatta alla nostra vettura”, ha affermato il thailandese della Williams. “Sono davvero felice del risultato che abbiamo ottenuto. Ho avuto dei problemi con i freni per tutto il fine settimana, ma fortunatamente con la squadra siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa nel corso delle libere di questa mattina. Voglio ancora una volta ringraziare il mio team per il gran lavoro di preparazione che ha svolto in questi giorni. Per quanto riguarda domani, molto si giocherà sul graining, fattore che potrebbe giocare a favore oppure a sfavore, in base a come si evolverà la corsa. Abbiamo apportato alcune modifiche al set-up che dovrebbero quanto meno mitigare il fenomeno, però vedremo”.