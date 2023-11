Formula 1 | Haas può sorridere al termine delle qualifiche di Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas Haas – Moderata soddisfazione per la Haas al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Grazie all’ottimo ritmo mostrato dalla VF-23 sul giro secco, Kevin Magnussen è riuscito a chiudere il venerdì in Nevada al nono posto, garantendosi un piazzamento importante in vista della corsa di domani (scatterà ottavo in virtù dell’arretramento in griglia di Carlos Sainz). Veloce ma bloccato dal traffico e da qualche sbavatura invece Nico Hulkenberg, solo 13°

“E’ bello chiudere le qualifiche del gruppo di vertice e in generale sono felice del risultato che abbiamo ottenuto”, ha affermato il danese della Haas. “In qualifica siamo stati bravi e cercheremo di confermarci anche in gara, aspetto su cui non siamo riusciti ad emergere fino ad oggi. Ieri abbiamo notato parecchio graining sulle gomme ed è un aspetto che quasi certamente giocherà un ruolo fondamentale negli equilibri della corsa. Faremo del nostro meglio e vedremo che tipo di risultato riusciremo ad ottenere”.

Qui invece le parole di Hulkenberg: “Penso che abbiamo un ritmo, come d’altronde ha confermato Kevin. Potevo contare sul suo stesso passo oggi, ma purtroppo non ho avuto un giro pulito in Q3. Inoltre sono incappato in un bloccaggio in curva 7 che mi ha fatto perdere del tempo prezioso. Sento che qui possiamo giocarci delle buone possibilità e sarà importante gestire al meglio il graining. Tutti avremo delle problematiche simili e quindi il piazzamento dipenderà da quanto saremo bravi a gestirlo nel corso della corsa. Nessuno ha mai corso qui, aspetto che ovviamente lascia aperti diversi punti interrogativi, ma alla fine cercheremo di sfruttare al meglio le nostre carte”.