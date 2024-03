F1 | Vettel: “Toto Wolff non mi ha chiamato”

Quale sarà il post Lewis Hamilton in Mercedes? Una domanda alla quale oggi non è ancora possibile dare una risposta. L’annuncio del futuro approdo di Lewis alla corte del Cavallino, con l’inglese che diventerà ufficialmente un pilota Ferrari a partire dal 2025, ha di fatto rivoluzionato i piani della Stella che è alla ricerca di un nuovo compagno di squadra da affiancare a George Russell.

Tra i papabili a raccogliere l’eredità di Hamilton si è fatto largo anche il nome di un clamoroso ritorno in Formula 1: quello di Sebastian Vettel. Il tedesco, che ha concluso a fine 2022 la sua esperienza nel Circus con l’Aston Martin, ha ammesso di aver intrattenuto una chiacchierata via sms con Toto Wolff ma al tempo stesso non ha ancora sciolto le riserve per quel che riguarda i propri programmi futuri.

“Toto Wolff non mi ha chiamato – ha detto il tedesco al quotidiano Neue Zurcher Zeitung – Ci siamo scambiati qualche sms. Per ora non è un problema per me, anche perché a 36 anni ho ancora tanto tempo. Penso di aver imparato e capito molto in questo anno senza correre, anche riguardo a me stesso. Essere dall’altra parte ha avuto un grande impatto su di me: sono emerse molte domande. Finora non ci sono piani attivi. Se è un chiaro no al ritorno in Formula 1? No”.

Il quattro volte campione del mondo ha poi aggiunto: “Credo che tutto sia un processo, e forse arriverà un punto in cui dirò: ‘Si, lo farei. Mi piacerebbe tornare indietro’. Ma al momento mi sento molto bene senza guidare in Formula 1”.