Formula 1 | Red Bull, massimo sforzo per difendere i titoli Piloti e Costruttori

Formula 1 Red Bull – Nonostante la crescita registrata dalla McLaren e la parziale crisi tecnica che sta vivendo la RB20 in questa parte centrale della stagione, Red Bull proverà con tutte le proprie forze a difendere i titoli Piloti e Costruttori ottenuti lo scorso anno. Parola di Paul Monaghan.

Intervistato dalla stampa britannica, l’ingegnere capo della scuderia anglo-austriaca ha tracciato le linee guida che la squadra seguirà per la seconda parte di questa stagione, evidenziando come ogni membro in fabbrica stia dando il massimo per garantire a Max Verstappen e Sergio Perez una vettura veloce, affidabile e in grado di fare la differenza rispetto ai diretti competitor per il campionato.

Un lavoro a 360° che dovrà portare benefici già a partire dall’appuntamento di Zandvoort, in programma a fine agosto. Verstappen, ricordiamo, può contare su 78 punti di vantaggio su Lando Norris, mentre la Red Bull sarà costretta a gareggiare sul filo del rasoio per quanto riguarda la graduatoria Costruttori, dato che McLaren, grazie alla rimonta messa in atto nell’ultimo mese e mezzo, si trova distante solo 42 lunghezze.

Red Bull, Monaghan spinge la squadra verso i titoli

“Si prevede che sarà piuttosto complicato. Credo che le prossime dieci gare saranno molto combattute. Sono certo che, con tutta la nostra determinazione, faremo del nostro meglio per difendere il Campionato Piloti e quello Costruttori. Naturalmente, contiamo anche su Max e Checo. Entrambi sono fortemente impegnati nella causa del team; dovremo unirci ancora di più, restare compatti e trarre il massimo da tutte le nostre risorse.”