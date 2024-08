F1 | Hamilton: “Fantastico avere i team di vertice così vicini”

La prima parte di stagione, che si è conclusa con l’appuntamento di Spa dello scorso 28 luglio, ha sancito una lotta al vertice variegata che ha visto red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes alternarsi sul gradino più alto del podio. Discutendo dell’imprevedibilità al top, che ha visto ben quattro squadre ottenere la vittoria rispetto allo scorso anno in cui la Ferrari è stata l’unica a spezzare l’egemonia Red Bull con il successo di Carlos Sainz a Singapore, Lewis Hamilton ha esternato tutta la sua soddisfazione per questa nuova fase di “positiva incertezza” che sta attraversando la Formula 1.

La Mercedes, dopo un avvio di campionato difficoltoso, è riuscita a rimettersi in carreggiata correggendo la vettura con sviluppi mirati che hanno indirizzato in positivo la stagione della Stella. La squadra tedesca ha infatti ottenuto ben tre vittorie, solamente la Red Bull ha conquistato più successi, due delle quali portano la firma proprio di Hamilton che dal prossimo anno sarà un nuovo pilota della Ferrari.

“Penso che sia davvero fantastico per questo sport avere team e piloti così vicini – ha dichiarato Hamilton, citato da Formula1.com – Il livello odierno dei piloti è davvero importante e incredibile. Non ci aspettavamo di competere con le McLaren o le Red Bull a questo punto della stagione, vedendo come abbiamo iniziato. Per noi sarà una seconda metà di stagione fantastica, ne sono sicuro”.

Il sette volte campione del mondo, spostando l’attenzione sulla seconda metà del campionato, ha detto: “Se possiamo diventare antagonisti per la lotta al titolo? No, ma dobbiamo vere grandi speranze. Nelle ultime gare abbiamo fornito prestazioni fantastiche, dobbiamo continuare in questo modo iniziando meglio i nostri weekend. La McLaren in Belgio è stata molto veloce, noi siamo stati solamente più avanti ad inizio gara. Dobbiamo continuare a spingere”.