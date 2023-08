Formula 1 | Fry-Williams, primi contatti a gennaio

Formula 1 Williams Fry – In una chiacchierata concessa alla stampa inglese, James Vowles ha raccontato le tappe che hanno portato all’ingresso in Williams di Pat Fry, ex tecnico di spicco della Alpine, precisando come le basi della trattativa siano state gettate nel mese di gennaio, prima dell’ingresso a Grove dell’attuale TP. Una scelta forte e inseguita nel tempo, dettata dalle qualità dell’Ingegnere inglese, il quale – secondo Vowles – garantisce esperienza e metodologia, soprattutto in strutture tecniche ancora in fase di costruzione.

“Ho parlato per la prima volta con Pat a gennaio, prima di cominciare a lavorare ufficialmente per la Williams”, ha affermato l’attuale TP della scuderia inglese. “Lui è un tecnico straordinario, soprattutto nell’approccio, e sa come tirarsi su le maniche. Dal mio punto di vista ci sono due tipi di DT. Esistono quelli molto bravi a trovare gli ultimi millisecondi, mentre altri che sono specializzati nel mettere in piedi strutture e sistemi. Lui fa parte di questa seconda categoria. Pat aveva un percorso con Alpine che voleva continuare, ma già ad aprile aveva capito il motivo per cui mi ero unito alla Williams. Un motivo che era in linea con la sua visione”.