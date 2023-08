F1 | Alpine, a Zandvoort debutta Bruno Famin nel ruolo di Team Principal ad-interim

F1 GP Olanda Alpine – Nel media di presentazione che precede l’inizio del fine settimana di gara ad Olanda, Bruno Famin ha rilasciato la prima intervista da Team Principal ad-interim della Alpine, ribadendo gli obiettivi e le speranze della compagine francese per il proseguo di questa complessa stagione 2023.

Nonostante i ribaltoni delle ultime settimane, dettati dai risultati altalenanti ottenuti da marzo ad oggi, il management non intende indietreggiare sugli obiettivi di questo campionato, aspetto che chiaramente sta portando ogni singolo membro della squadra a dare il 100%, soprattutto sul piano dello sviluppo. Una condizione importante che Famin, nominato vice-presidente della Alpine Motorsports ad inizio luglio, ha ribadito nella sua prima uscita alla stampa da successore di Otmar Szafnauer.

“Sono certo che l’intero team si sia goduto la recente pausa estiva, visto che finora è stata una stagione eccezionalmente impegnativa”, ha affermato il successore ad-interim di Otmar Szafnauer. “E’ chiaro che le settimane che hanno preceduto la pausa non sono state facili per tutti i membri del team. Ora è importante tenere la testa bassa, lavorare sodo e puntare a risultati in linea con le nostre ambizioni. Non c’è alcun cambiamento nella strategia o negli obiettivi della squadra, ma solo in alcuni membri del personale, come indicato prima della pausa. Zandvoort è un nuovo entusiasmante inizio e sono sicuro che tutti i membri del team sono pronti per la sfida”.