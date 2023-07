Formula 1 | Haas, Steiner su Silverstone: “E’ stato un fine settimana molto deludente”

Formula 1 Haas GP Silverstone – Tramite le colonne del sito ufficiale della squadra, Guenther Steiner ha analizzato il pessimo risultato raccolto dalla Haas a Silverstone, precisando come le prestazioni e l’affidabilità della VF-23 non siano state in linea con le aspettative iniziali. Una situazione certamente negativa, inaspettata per certi versi dopo il lavoro svolto nelle settimane precedenti alla gara, che la compagine statunitense dovrà analizzare e comprendere in vista dei prossimi appuntamenti del campionato.

“E’ stato un fine settimana molto deludente”, ha rivelato il TP della Haas. “Semplicemente non abbiamo avuto il ritmo che volevamo, senza contare che l’affidabilità ci ha privato di una vettura in gara. Dobbiamo riorganizzarci e vedere come andare avanti. E’ importante uscire da questo momento difficile. Non è stata una buona giornata e tutti ci impegneremo per dare il massimo”.