Formula 1 GP Arabia Saudita Ferrari – La Scuderia Ferrari ha completato il programma previsto nelle prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita sul circuito della Jeddah Corniche. Charles e Carlos – che ha guidato regolarmente in entrambe le sessioni nonostante non fosse al meglio per le conseguenze di un’intossicazione alimentare – hanno seguito una tabella di marcia praticamente speculare che li ha portati a provare tutte e tre le mescole portate da Pirelli e a lavorare sia in configurazione gara che sul giro lanciato. Come sempre a Jeddah per i piloti è stato particolarmente importante girare quanto più possibile, per prendere confidenza con i muretti e le curve da alta velocità. Questa notte si analizzeranno i dati per valutare i passi da fare in vista delle qualifiche in programma domani alle 20 locali (18 CET), che saranno precedute dall’ultima sessione di libere alle 16.30 (14.30 CET).

Ferrari, il lavoro nelle libere 1…

Nella prima sessione i piloti della Scuderia hanno percorso 24 giri ciascuno iniziando con gomme Hard per prendere confidenza e pulire la pista dalla sabbia accumulatasi sull’asfalto, anche se presto è risultato evidente che il grip in traiettoria era molto buono. Con quella mescola Leclerc ha fermato i cronometri a 1’30″935, mentre Carlos ha ottenuto 1’31″526. I due hanno poi montato pneumatici Soft con i quali hanno potuto spingere di più centrando i rispettivi migliori tempi in 1’30″030 e 1’30″164. Negli ultimi minuti entrambi hanno girato con gomme Hard usate e con maggiore carico di carburante.

…e quello nelle libere 2

Nel turno disputato alla luce dei riflettori, Carlos e Charles sono scesi inizialmente in pista con gomma Medium con la quale hanno ottenuto rispettivamente 1’29″665 e 1’30″035. I due sono quindi passati a pneumatici Soft con i quali il monegasco ha ottenuto il proprio miglior tempo in 1’29″180, mentre Carlos ha fatto segnare 1’29″455. L’ultimo terzo della sessione è stato nuovamente dedicato al lavoro in configurazione gara caricando carburante e girando con due differenti mescole di gomma: Charles ha mantenuto le Soft e Carlos ha girato con le Medium impegata a inizio turno. Negli ultimi due minuti a disposizione Charles ha montato la Medium usata arrivando al totale di 25 giri, uno in meno del compagno di squadra.