Formula 1 | Ferrari, Sainz: “Le gomme non funzionano sul bagnato”

La Ferrari ha conquistato la quinta posizione nella qualifica Sprint con Carlos Sainz, il migliore dei piloti del Cavallino oggi, mentre Leclerc è finito settimo. Il problema a questo punto cronico della SF-24 riguarda la preparazione della gomma nel giro di lancio, e questo si è accentuato in occasione delle SQ3 di oggi, quando sul bagnato i due Carletti hanno faticato a mettere gli pneumatici nella giusta finestra di temperatura, ovviamente in condizioni ambientali più fredde essendoci l’acqua. Tutto il contrario di quello che accadeva lo scorso anno, il che può avere certamente i suoi vantaggi, ma in questo caso provoca molteplici problemi.

“E’ stata una sessione mista – ha dichiarato Sainz. Abbiamo fatto il meglio possibile in Q1 e Q2, poi però in Q3 non siamo riusciti a mandare le gomme in temperatura, soprattutto faticavo tanto col posteriore, le gomme si raffreddavano tanto e non riuscivo più a metterle nella finestra giusta. Ho cercato di spingere, però sono a tre secondi dalla pole e siamo quinti, quindi o riesci ad accendere gli pneumatici o non ci sei. Abbiamo faticato tanto col bagnato, se domani dovesse essere così dovremo trovare una soluzione, mentre con l’asciutto siamo più o meno in lotta”.