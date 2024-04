F1 | Norris beffa Hamilton nella Sprint Shoout-Out in Cina: gli highlights [VIDEO]

F1 GP Cina Shoot-Out – Vi riportiamo i momenti più belli della sessione di Shoot-Out valida per il Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di una sessione incerta e caratterizzata sul finale anche dalla pioggia, Lando Norris è riuscito a issarsi al comando della graduatoria generale dei tempi, lasciandosi alle spalle la Mercedes di Lewis Hamilton e l’Aston Martin di Fernando Alonso, pronti a giocarsi le posizioni di vertice nella Sprint di domani, soprattutto se la stessa dovesse svolgersi sul bagnato.

Quarta posizione per Max Verstappen, autore di diverse sbavature in SQ3, seguito a ruota da Carlos Sainz, Sergio Perez e Charles Leclerc, autore di una sbavature prima del tentativo iniziale nella terza e ultima manches di qualifica. Oscar Piastri e Valtteri Bottas hanno ottenuto l’ottava e nona posizione, mentre Guanyu Zhou si è garantito l’ultima posizione in top dieci. Appuntamento alle 5.00 di domani mattina per la gara da 100 km sul circuito di Shanghai. Dopo la Sprint, ricordiamo, squadre e piloti avranno la possibilità di intervenire sul bilanciamento e sul set-up in vista della qualifica che si terrà domani pomeriggio.