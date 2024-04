F1 | Ferrari, Vasseur non fa drammi: “Non siamo stati gli unici a soffrire con le intermedie”

Venerdì difficile per la Ferrari a Shanghai. La Scuderia di Maranello ha sofferto e non poco le condizioni bagnate che si sono presentate nelle SQ3 di oggi, ossia l’ultima sessione delle qualifiche Sprint, valevoli per la mini gara di domani mattina con partenza alle 5. Carlos Sainz ha chiuso la giornata al quinto posto, a tre secondi dal pole man di giornata Lando Norris, mentre Leclerc è addirittura settimo dopo anche un testacoda che ha rischiato di metterlo fuori gioco. Chiari i problemi della SF-24 con le gomme intermedie e le basse temperature, ma non è stata la sola, visto che anche in Red Bull ci sono state grosse difficoltà persino a rimanere in pista.

“Oggi le condizioni nella fase finale erano estremamente difficili e noi abbiamo faticato a mettere in temperatura le gomme intermedie, anche se credo che non siamo stati i soli a incontrare difficoltà – ha ammesso Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Analizzeremo i dati e vedremo che cosa possiamo imparare da questa prima uscita di stagione sul bagnato, anche se credo che le condizioni dell’asfalto abbiano contribuito a rendere la situazione ancora più insidiosa. Per domani il meteo dovrebbe migliorare e ci aspettiamo il resto del weekend sull’asciutto”.

“Di sicuro speravamo in una prima giornata di attività in pista un po’ meno complicata visto che non giravamo qui da cinque anni ed era la prima volta per questa generazione di monoposto. Stiamo tutti lavorando un po’ al buio e l’asfalto è particolarmente difficile da capire, però credo che stiamo gestendo la situazione nel modo giusto e spero che l’aver risparmiato un set di Medium oggi ci tornerà utile più avanti. Per l’inizio di giornata domani l’obiettivo sarà portare a casa punti, poi cominceremo a lavorare per domenica quando si assegnano i punti pesanti”.