Formula 1 | Ferrari rinnova la collaborazione con l’azienda ZCG

Nella giornata di ieri la Scuderia Ferrari ha annunciato il rinnovo della partnership con ZCG, una delle aziende leader mondiali nel campo degli investimenti e della gestione patrimoniale delle risorse private, nei servizi di consulenza aziendale e nello sviluppo tecnologico delle soluzioni di investimento. Iniziata lo scorso anno, la collaborazione tra Scuderia Ferrari e ZCG ha portato alla creazione di svariate innovative attivazioni, tra le quali spicca il debutto della speciale Fan Zone ZCG al Gran Premio di Las Vegas dello scorso novembre. In vista della stagione di Formula 1 2024, Scuderia Ferrari collaborerà con ZCG per espandere queste iniziative e trovare nuovi modi, sempre più creativi, per coinvolgere gli appassionati di motorsport in tutto il mondo.

“Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con ZCG – ha detto Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer della Ferrari. Con loro condividiamo valori come la passione per l’eccellenza e la costante volontà di spostare i confini dell’innovazione pur senza perdere di vista i valori e l’autorevolezza derivante dalla presenza pluridecennale nei mercati rispettivi di riferimento. Non vediamo l’ora di proseguire la collaborazione con ZCG per raggiungere ancora più appassionati e condividere con loro il mondo unico della Formula 1 e quello, ancora più speciale, della Scuderia Ferrari”.

“Siamo molto orgogliosi della relazione che abbiamo con Scuderia Ferrari – ha dichiarato James Zenni, fondatore, presidente e amministratore delegato di ZCG. Siamo felici di continuare a sostenere la squadra e rafforzare la nostra partnership dopo il successo della stagione 2023. La Ferrari sposta costantemente i limiti dell’innovazione per espandere il proprio marchio. ZCG condivide la visione di Scuderia Ferrari per l’eccellenza e la crescita strategica, e guardiamo con fiducia alle nuove collaborazioni che ci permetteranno di portare l’esperienza e l’emozione della Formula 1 ad ancora più fan in tutto il mondo”.