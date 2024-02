F1 | Alpine A524, oggi la presentazione: segui con noi la DIRETTA [LIVE]

F1 Alpine A524 – Tutto pronto in casa Alpine per la presentazione della nuova A524, vettura con cui Esteban Ocon e Pierre Gasly affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1. Dopo i tanti alti e bassi dello scorso campionato, provocati alle performance ballerina della vettura 2023, la compagine francese intende compiere un salto in avanti in termini di risultati, massimizzando al meglio i tanti investimenti umani e tecnici messi sul tavolo negli ultimi 12 mesi. Il tutto, ovviamente, dipenderà dalla bontà del progetto A524 e dallo spirito dei due piloti, pronti finalmente a compiere il tanto ambito salto di qualità.

Diretta su YouTube a partire dalle ore 14.30