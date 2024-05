DIRETTA F1 | GP Imola 2024: Live Prove Libere 2 [LIVE TIMING E COMMENTO]

Diretta Prove Libere 2 Gran Premio dell’Emilia Romagna – Amici di Motorionline, rieccoci collegati per secondo turno di prove libere del Gran Premio di Imola! A partire dalle 17:00 inizieremo la diretta delle FP2. Nel primo turno di libere abbiamo visto una bella Ferrari, non solo esteticamente ma anche in termini di performance con il miglior tempo di Charles Leclerc. E’ solo venerdì ma a quanto pare gli aggiornamenti tanto attesi stanno dando i suoi frutti. Invece sul fronte Red Bull, abbiamo visto un Max Verstappen protagonista di parecchi errori…

SEGUI LA DIRETTA A PARTIRE DALLE 17:00