Formula 1 | Confermata la sede dei test pre stagionali 2025

FIA e Formula 1 hanno confermato che il Bahrain ospiterà tre giorni di test pre-stagionali il 26, 27 e 28 febbraio 2025, in vista della stagione che prenderà il via a Melbourne dal 14 al 16 marzo. Il circuito arabo ha ospitato i test pre-stagionali in sei occasioni diverse dal 2009. Le sue condizioni meteorologiche stabili, insieme a un mix di curve ad alta e bassa velocità e due lunghi rettilinei, permettono ai dieci team di Formula 1 di testare le proprie vetture e raccogliere una quantità significativa di dati utili prima dell’inizio della stagione.

Il Bahrain International Circuit – si legge nella nota congiunta di FIA e F1 – è stato il primo tracciato mediorientale ad accogliere il Circus, ospitando il suo Gran Premio inaugurale nel 2004. Nei successivi 20 anni, il tracciato lungo 5,42 chilometri ha visto nove vincitori appartenenti a cinque team diversi. Tra coloro che hanno conquistato la vittoria su questa pista dall’attuale griglia ci sono Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen e Charles Leclerc. La stagione 2025 di Formula 1, che segnerà il 75º anniversario di questo sport, inizierà in Australia, seguita dalle tappe in Cina e Giappone. In linea con il continuo impegno della Formula 1 verso la sostenibilità e l’obiettivo di raggiungere l’impatto zero entro il 2030, una parte significativa delle attrezzature resterà nel Bahrain fino al ritorno del circus per il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain 2025, previsto dall’11 al 13 aprile come quarto round del campionato.