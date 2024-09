Formula 1 | Bearman può sorridere dopo Baku: debutto con la Haas e zona punti al primo tentativo

Formula 1 Haas GP Azerbaijan – Sfruttando il caos finale provocato dal contatto tra Sergio Perez e Carlos Sainz, Oliver Bearman ha chiuso in zona punti nel suo primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 alla guida della Haas. L’inglese, preciso e veloce per tutta la durata della gara, ha disputato una domenica senza errori, facendosi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto. Questo atteggiamento positivo gli ha permesso di massimizzare il risultato al suo debutto (10°) con la scuderia che lo accoglierà ufficialmente a partire dal prossimo anno. Più incerta, invece, la gara di Nico Hulkenberg (11°), rapido ma costretto a cedere nel finale a causa di un detrito che ha raccolto dietro al giovane compagno di squadra.

Hulkenberg e una giornata da dimenticare a Baku

“In realtà è andata meglio del previsto, per essere onesti; siamo riusciti a trovare un buon ritmo, cosa di cui sono molto contento. Purtroppo negli ultimi giri ho avuto qualche problema e, con l’incidente alla fine, sono stato colto di sorpresa. Secondo me sarebbe stata necessaria una safety car immediata o addirittura una bandiera rossa, dato che c’era davvero caos sul rettilineo. Invece è stata esposta la bandiera verde e lì ho perso posizioni e purtroppo anche il risultato. L’intera pista era coperta di detriti e ho investito un grosso pezzo che non riuscivo a vedere a causa della vettura davanti a me. Gli ultimi due giri sono stati piuttosto folli, ma sfortunatamente non a nostro favore”.

Bearman, primo piazzamento a punti con la Haas

“Nel primo stint ho perso un po’ di ritmo e alcune posizioni, il che mi ha fatto ritrovare un po’ indietro in gara, con del traffico che mi ha fatto perdere tempo. Nel secondo stint, però, sono abbastanza soddisfatto delle prestazioni. È difficile quando stai cercando di sorpassare, devi davvero spingere le gomme e si surriscaldano. Stavo spingendo molto per superare Franco Colapinto, ma alla fine Lewis Hamilton mi ha sorpassato. Non pensavo di finire a punti, ma sono riuscito a farlo grazie a un po’ di sfortuna per chi mi stava davanti”.