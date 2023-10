Formula 1 | C’è il rinnovo di Pirelli per le prossime stagioni!

Pirelli, FIA e Formula 1 hanno annunciato poco fa l’estensione del contratto di fornitura della casa milanese di pneumatici fino alla stagione 2027 con opzione fino al 2028. Questo accordo è stato ratificato dal consiglio mondiale del motorsport, e l’azienda italiana sarà fornitore unico anche dei campionati di Formula 2 e Formula 3. Al termine di questo contratto, inclusa la probabile estensione, Pirelli avrà compiuto diciotto anni consecutivi di fornitura. Tante le sfide affrontate dal 2011 ad oggi, dal debutto con pneumatici ad alto degrado, poi con la sfida dei propulsori ibridi dal 2014, quelli più larghi nel 2017 e infine le gomme da 18 pollici dal 2022.

La Pirelli è presente da più di 110 anni in oltre 350 campionato in tutto il mondo, sperimentando sempre nuove tecnologie, e tra queste c’è anche l’intelligenza artificiale, il tutto con l’obiettivo del trasferimento tecnologico su strada. La casa italiana è in prima linea per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati dalla Formula 1, come il Net Zero Carbon entro il 2030. Come ulteriore dimostrazione dell’impegno sulla sostenibilità messo in atto da Pirelli, a partire dal 2024, tutti i pneumatici utilizzati negli appuntamenti del FIA Formula One World Championship saranno certificati dal FSC® (Forest Stewardship Council®)*. La certificazione assicura la totale tracciabilità delle materie prime provenienti dalle foreste attraverso tutta la catena di fornitura e garantisce che le piantagioni da cui vengono ricavati i componenti naturali per i pneumatici siano gestite in modo da preservarne la diversità biologica e recare dei benefici alla vita delle comunità locali e dei lavoratori, favorendo al contempo la loro sostenibilità economica.

“Siamo molto lieti di poter prolungare la nostra presenza in Formula 1 e negli altri campionati collegati – ha detto il vicepresidente esecutivo della Pirelli, Marco Tronchetti Provera. Pirelli era presente quando prese il via la massima competizione automobilistica nel 1950 e, con questo rinnovo, sarà protagonista in quasi due decenni dell’era della Formula 1 moderna, che sta vivendo, grazie all’impulso di Liberty Media e al supporto della FIA un periodo di crescita straordinario in termini di audience e di espansione in tutto il mondo, coinvolgendo sempre più le giovani generazioni. Innovazione e tecnologia sono nel DNA di Pirelli. La Formula 1 costituisce uno straordinario laboratorio a cielo aperto per sperimentare e testare nuove soluzioni tecniche e per migliorare i processi di ricerca e di sviluppo nella produzione dei pneumatici. Desidero inoltre ringraziare tutte le persone di Pirelli per l’impegno appassionato e la qualità del lavoro svolto in questi anni e per quanto ancora faremo insieme per proseguire questa partnership ancora a lungo. Il nostro impegno è massimo anche sotto il profilo della sostenibilità, come testimonia la certificazione FSC introdotta per le nostre gomme da F1 a partire dal prossimo anno. Poter continuare ad essere presenti in questa competizione, almeno fino al 2027, rappresenta un importante valore aggiunto per Pirelli”.

“Pirelli opera da molti anni ai massimi livelli dello sport automobilistico e sono certo che continuerà a garantire innovazione ed eccellenza sulla scena mondiale – ha dichiarato Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA. La Formula 1 rappresenta una sfida unica per i fornitori di pneumatici e Pirelli ha dimostrato un grande impegno nel produrre gomme che soddisfino le esigenze estreme di queste incredibili vetture. Vorrei ringraziare Pirelli per il suo continuo sostegno allo sport automobilistico non solo in Formula 1, ma anche in molti altri campionati e categorie ad ogni livello. Nei prossimi anni si continuerà a lavorare per fare ulteriori passi avanti sia in termini di prestazioni che di sostenibilità e Pirelli si è impegnata fortemente a perseguire entrambi gli obiettivi.”

Queste invece le parole di Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1: “Da quando è tornata in questo sport nel 2011, Pirelli è stata un prezioso partner, supportando Formula 1 attraverso tutti i cambiamenti tecnologici e i diversi regolamenti tecnici introdotti, fornendo pneumatici che consentono di mettere in scena un fantastico spettacolo in pista per i nostri appassionati. L’impegno che l’azienda ha verso la qualità e l’innovazione, nonché la sua profonda conoscenza del nostro sport, saranno fondamentali per i prossimi anni, con l’arrivo dei nuovi regolamenti nel 2026. Il lavoro di Pirelli in materia di sostenibilità, comprovato dalla certificazione FSC, garantirà inoltre il prosieguo del lavoro congiunto verso l’obiettivo condiviso Net Zero 2030”.