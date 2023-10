F1 | Lotta Mercedes-Ferrari nel Costruttori, Leclerc non perde le speranze

Il Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1, è stata una gara da dimenticare per la Ferrari. La scuderia del Cavallino ha infatti concluso la corsa di Losail al quinto con Charles Leclerc, mentre ha dovuto alzare bandiera bianca con Carlos Sainz ancor più dell’inizio del GP a causa di un problema al sistema d’alimentazione che si è verificato sulla SF-23 numero 55.

La monoposto del Cavallino ha dunque pagato dazio su una pista tecnica, che presentava curva veloci, rispetto ad una concorrenza (Mercedes e soprattutto McLaren) che invece ha mostrato un ottimo passo portando a casa molti punti.

Le difficoltà riscontrate in Qatar hanno fatto perdere terreno alla Ferrari nella battaglia con la Mercedes per il secondo posto nel Mondiale costruttori: il divario tra la Stella e il Cavallino è ora di 28 punti, a cinque gare dalla conclusione della stagione. Un gap che però non spaventa Leclerc, con il monegasco che resta fiducioso per quel che riguarda la lotta iridata con la squadra tedesca.

“Siamo fiduciosi, avremo alcune gare nelle quali saremo competitivi altre invece in cui faticheremo – ha dichiarato Leclerc, citato da Formula1.com – Penso che un fine settimana del genere abbiamo faticato di più in gara, speriamo che le prossime gare giochino maggiormente a nostro favore”.