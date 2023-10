F1 | Le classifiche aggiornate dopo il GP del Qatar

Classifiche F1 – In Qatar, Max Verstappen ha conquistato il terzo titolo mondiale con sei gare d’anticipo, andando così ad eguagliare alcune leggende della Formula 1 come: Ayrton Senna, Nelson Piquet, Alain Prost, Jackie Stewart, Niki Lauda e Jack Brabham. Mantiene salda la seconda posizione in classifica, Sergio Perez che ha un vantaggio di 30 punti su Lewis Hamilton che occupa la terza piazza, distaccato da Fernando Alonso da soli undici punti.

Carlos Sainz e Charles Leclerc, seguono in quinta e sesta posizione con solo otto punti a separarli. Quattro punti separano Lando Norris e George Russell, seguiti da Oscar Piastri e Lance Stroll a chiudere la TOP 10.

Per quanto riguarda la classifica costruttori, il mondiale è già stato assegnato alla Red Bull e ora la lotta è per il secondo posto. A contenderselo, sono Mercedes a quota 326 punti e Ferrari a quota 298.

