Formula 1 | Alpine, solo Ocon raggiunge il Q3 nel sabato di Singapore

Formula 1 GP Singapore Alpine – Esteban Ocon ha raggiunto la Q3 nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Grazie ai passi in avanti compiuti tra il venerdì e il sabato, il francese è riuscito ad ottenere l’ottava posizione, garantendosi un piazzamento che fa ben sperare lui e la squadra in vista della gara. Solo 12° invece Pierre Gasly, ancora alle prese con un feeling non perfetto con la vettura.

“Innanzitutto voglio complimentarmi con tutta la squadra per la prestazione di oggi”, ha affermato Ocon. “Si tratta di una qualificazione in Q3 assolutamente meritata. Abbiamo dovuto lavorare parecchio per ottenere questo risultato. Fino ad oggi la vettura si è ben comportata e siamo riusciti a tirare il massimo del potenziale nel momento che più serviva. Tutto ciò ci ha garantito una buona piazzola di partenza per la corsa di domani. Voglio ringraziare il team che lavora in pista e tutti i ragazzi della fabbrica per quanto hanno fatto. Abbiamo intrapreso la strada giusta. Adesso dobbiamo focalizzarci sulla gara di domani, dove vogliamo ben figurare. L’obiettivo è portare a casa qualche punto”.

Qui invece le impressioni di Gasly: “La mancata qualificazione in Q3 è stata un peccato, ma nonostante ciò possiamo lottare per la zona punti domani. Dalla nostra parte del garage ci sono mancate alcune cose, tra cui l’ottimizzazione del bilanciamento. Come squadra dovremo rivedere qualcosa per migliorare il piazzamento ottenuto nelle qualifiche. Abbiamo compiuto un buon passo in avanti tra venerdì e sabato, qualcosa di molto positivo per il team. Domani sarà una gara molto lunga, ma sono ottimista. Ritengo che abbiamo gli ingredienti per chiudere un buon pomeriggio verso la zona punti”.