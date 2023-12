F1 | Todt torna su Singapore 2008: “La FIA doveva cancellare quella gara”

GP Singapore 2008 – Continuano senza sosta le polemiche in merito al Gran Premio di Singapore 2008 e al crash-gate articolato dalla Renault per permettere ad Alonso di vincere quella gara e, di riflesso, distruggere con senno di poi le speranze di titolo per Felipe Massa. L’ex pilota della Ferrari ha schierato una serie di legali per chiedere l’annullamento di quel Gran Premio così da potersi definire campione di quella stagione, e Jean Todt, ex presidente della FIA ma anche team principal della Rossa, intervistato da L’Equipe, torna su quell’avvenimento dicendo come la Federazione avrebbe dovuto cancellare la gara asiatica perché manipolata.

“E’ un caso speciale – afferma Todt. E’ stato dimostrato come ci siano stati imbrogli, ma lo abbiamo scoperto troppo tardi. La regola della FIA, da sempre, dice che i risultati devono essere ratificati entro il 31 dicembre, e che non si potrà mai più tornare indietro. Nel caso di Singapore, i fatti sono stati rivelati solo un anno dopo, e le sanzioni imposte dalla Federazione prima del mio arrivo sono state annullate dal tribunale di Parigi”.

Mosley e Whiting sapevano

“Stando a quanto detto da Bernie Ecclestone, Max Mosley, mio predecessore e Charlie Whiting, direttore di gara della Formula 1 erano a conoscenza di tutto sin dall’inizio, ma quando sono stato presidente non ero informato su questi particolari. Scoprire che la Federazione sapesse la verità prima di quel famoso 31 dicembre avrebbe potuto cambiare le cose, ma è un qualcosa che non potremo scoprire, perché Charlie e Max sono morti. A posteriori, avremmo dovuto chiedere l’annullamento della gara, perché abbiamo un fatto nuovo, e se fosse vero, vuol dire che l’ente regolatore che ha ufficializzato il campionato sapeva cosa fosse successo”.