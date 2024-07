Formula 1 | Mercedes, Wolff frena gli entusiasmi in vista di Budapest

F1 Wolff GP Ungheria – Parola d’ordine “cautela” per Toto Wolff in vista del prossimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo le vittorie ottenute da George Russell e Lewis Hamilton in Austria e Gran Bretagna, a conferma dei grandi passi in avanti che sta compiendo la squadra sul piano tecnico, il Manager austriaco ha preferito frenare gli entusiasmi in vista di Budapest, precisando come il pacchetto, ad oggi, non sia in grado di giocarsela alla pari con Red Bull e McLaren in ogni week-end di gara. Parole importanti che mirano ad abbassare la pressione, oltre che le aspettative, nei giorni che precedono il prossimo appuntamento mondiale in programma questo fine settimana all’Hungaroring.

Wolff cauto in vista dell’Ungheria

“L’Hungaroring è una pista dal carattere diverso rispetto alle ultime che abbiamo affrontato. A differenza di Silverstone presenta alcuni tratti stretti e tortuosi. Inoltre c’è solo un rettilineo che di fatto è significativo. Tuttavia, in alcuni tratti, presenta delle curve ad alta velocità che metteranno a dura prova i pacchetti. In generale direi che sarà un buon esame per capire i progressi che abbiamo compiuto nelle ultime settimane.

Approcciamo al fine settimana con l’obiettivo di fare il miglior lavoro possibile e speriamo di mantenere la traiettoria positiva delle ultime gare. Vogliamo concludere la prima metà della stagione nel miglior modo possibile. Ci presentiamo a questo doppio appuntamento di Budapest e Spa con un buon slancio. Stiamo continuando a fare progressi con la W15 e veniamo da una serie di risultati molto positivi. Tuttavia è importante considerare che non abbiamo ancora la vettura per giocarcela in ogni fine settimana. Il team sta lavorando duramente per ottenere più prestazioni e speriamo che le prossime novità ci consentano di guardare con ottimismo al prosieguo di questa annata”.