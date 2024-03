Formula 1 | Alpine, Ocon e Gasly chiudono un venerdì produttivo in Australia

Formula 1 Alpine GP Australia – 15° e 17° tempo per Pierre Gasly ed Esteban Ocon al termine del venerdì di libere in Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo le difficoltà emerse a Sakhir e Jeddah, la compagine francese è riuscita a trarre delle indicazioni positive dalle prime sessioni di lavoro a Melbourne, ottenendo dati e riscontri importanti sulla complessa A524. Una condizione attesa che la squadra cercherà di sfruttare per ottimizzare il pacchetto in vista delle qualifiche di domani.

Ocon e il punto sul venerdì in Australia

“E’ stato un venerdì produttivo ed è stato bello scendere in pista con le tribune così piene di genere. E’ qualcosa che accade sempre qui a Melbourne. Il gruppo è molto compatto e sarà importante estrarre il massimo dal pacchetto. Anche un decimo potrebbe fare la differenza tra una buona e una cattiva qualifica. Ci sono ancora delle cose che possiamo migliorare in vista di domani e dobbiamo continuare a lavorare sodo per perfezionare ciò che possiamo. Oggi è stato interessante testare le nuove mescole C5, le quali non erano presenti l’anno scorso. Questo circuito offre un degrado abbastanza basso e questo cambiamento potrebbe offrire alcune opzioni strategiche interessanti. Sono certo che avremo diverse opportunità nel proseguo di questo fine settimana di gara all’Albert Park”.

Gasly soddisfatto del feeling con la vettura

“In generale è stata una giornata impegnativa. Abbiamo avuto un paio di piccoli problemi alla mattina che ci hanno limitato nel chilometraggio, ma fortunatamente siamo riusciti a risolvere tutto ciò per il pomeriggio. L’equilibrio in generale era molto buono. Probabilmente siamo stati più competitivo sulla gomma media, piuttosto che su quella soft, con le quali sembravamo avere maggiori difficoltà. C’è del lavoro da fare e sappiamo che sarà difficile, ma continueremo ad impegnarci per ottimizzare al massimo ciò che abbiamo tra le mani. Il degrado gomme è sembrato alto, soprattutto sulla lunga distanza, e quindi potremo ritrovarci tra le mani una gara movimentata”.