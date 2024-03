F1 | Sauber, libere in Australia dedicate alle novità sulla vettura

F1 Sauber GP Australia – Gran lavoro del team Sauber nella prima giornata di libere valide per il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Valtteri Bottas e Guanyu Zhou hanno analizzato e compreso le novità tecniche presentate dalla squadra all’Albert Park, offrendo tanti spunti interessanti in vista del proseguo del fine settimana. Una base di partenza ottima che la compagine elvetica spera di confermare, se non addirittura migliorare, nelle qualifiche di domani e nella gara in programma domenica. Zhou, ricordiamo, ha chiuso le libere di quest’oggi in 11° piazza, mentre Bottas si è dovuto accontentare del 14° riscontro cronometrico.

Bottas felice dei passi in avanti registrati a Melbourne

“Oggi è stata davvero una giornata produttiva per comprendere l’auto, specialmente alla luce dei nuovi aggiornamenti che abbiamo portato in Australia. Ci siamo concentrati sul completare il nostro programma e sul lavoro di messa a punto dove abbiamo fatto un piccolo passo avanti, anche se c’è sicuramente di più da sbloccare. Puntiamo alla Q2, ma se riusciamo a fare tutto bene la Q3 potrebbe essere possibile per noi. E’ sempre fantastico gareggiare qui a Melbourne e godere della passione dei tifosi. L’energia è grande e speriamo di dare al pubblico un po’ di emozione questo fine settimana. Non vedo l’ora.”

Zhou entusiasta del clima che si respira in Australia

“È sempre fantastico tornare a Melbourne. I fan trasmettono un incredibile senso di passione. Oggi si trattava di comprendere i nostri aggiornamenti e l’evoluzione della pista ed ho trovato un buon ritmo con l’auto. Dopo entrambe le sessioni mi sento di affermare che la squadra ha compiuto un buon lavoro. Abbiamo apportato alcune modifiche alle impostazioni tra FP1 e FP2 e ogni volta che sviluppiamo l’auto sembriamo andare nella giusta direzione. Il nostro aggiornamento all’ala anteriore è progettato per aiutare l’equilibrio generale e, purché i primi riscontri siano stati assolutamente positivi, mi sento di dire che c’è ancora del potenziale da estrarre. Non vedo l’ora che arrivi il resto del weekend. Credo che potremmo lottare per i punti”.