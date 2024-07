Formula 1 | Alpine-Mercedes, Wolff apre alla fornitura per il 2026

Formula 1 Alpine Mercedes – In attesa di capire che tipo di mosse porterà avanti Flavio Briatore nelle prossime settimane, Toto Wolff ha aperto ad una possibile collaborazione tra l’Alpine e la Mercedes per la stagione 2026.

Intervistato dalla testata formule1.nl, l’austriaco ha ammesso un certo interesse verso la compagine francese, precisando come l’ingresso nel portfolio clienti avrebbe un duplice beneficio: l’aggiunta di un partner forte, capace di aiutare lo sviluppo della futura power unit, e la sostituzione di Aston Martin, squadra che tra due anni scenderà in pista con l’unità Honda.

L’ipotesi, al momento non smentita da Briatore, è trapelata durante il fine settimana in Spagna e ad oggi sarebbe un’idea ben presente nella mente del management francese, soprattutto se l’unità tedesca dovesse rivelarsi tra le più brillanti del lotto.

Wolff apre ad una collaborazione Alpine-Mercedes

“E’ uno scenario complicato, ma di per sé siamo aperti a sostituire Aston Martin con un altro team. Possiamo solo imparare da questo. La nostra organizzazione è strutturata in un modo parecchio preciso e l’aggiunta di un team cliente può solo portarci dei benefici. Più motori ci sono in circolazione, migliore sarà il nostro sviluppo. Ci sono stati dei colloqui esplorativi, ma spetta ad Alpine prendere una decisione. Solo quando avranno le idee chiari potremo sederci ad un tavolo e trovare un punto d’incontro. In ogni caso, come Mercedes, siamo aperti alla possibilità”.