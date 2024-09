Formula 1 | Alpine, Gasly e Ocon a caccia di opportunità a Baku

Formula 1 Alpine GP Azerbaijan – Dopo il passo falso di Monza, Pierre Gasly ed Esteban Ocon puntano a tornare in zona punti nel prossimo Gran Premio dell’Azerbaigian, 17° appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. I due piloti francesi della Alpine, sfruttando anche il caos che storicamente caratterizza la gara azera, vogliono massimizzare il potenziale della A524 per migliorare una classifica finora deludente e ben lontana dalle aspettative della squadra durante la pre-season. Entrambi i piloti, inoltre, hanno bei ricordi legati a questo circuito, un aspetto che li motiverà ulteriormente a dare il massimo nel weekend che inizierà questo venerdì.

Gasly, obiettivo zona punti a Baku

“Non vedo l’ora di tornare a Baku quest’anno. Amo questa pista, è davvero incredibile, e ogni pilota ha la sua occasione, dato l’alto livello di rischio che caratterizza il tracciato. In passato ci sono stati momenti caotici su questo circuito, quindi trovare il giusto equilibrio tra prudenza e rischio può portare a grandi vantaggi. Il tracciato mi dà un’enorme scarica di adrenalina, soprattutto perché in molti punti sei sempre vicinissimo al muro, in particolare nella strettissima sezione del castello. È sempre complicato trovare il compromesso ideale per l’assetto della vettura, dato che bisogna gestire curve lente, un asfalto sconnesso e due lunghi rettilinei, ma l’obiettivo è partire col piede giusto già dal venerdì per poter mirare a un buon risultato.”

Ocon spinge la Alpine

“Sono entusiasta di tornare a Baku questo fine settimana. Questo circuito è sempre tra i preferiti dai piloti, grazie alla combinazione stimolante di curve strette e lunghi rettilinei. L’implacabile strettoia del secondo settore, che attraversa la città vecchia, richiede una concentrazione assoluta, perché anche il minimo errore può costare caro, prima di lanciarsi nel lungo rettilineo di partenza e arrivo, dove più vetture possono affiancarsi. L’adrenalina è sempre alle stelle, anche in un solo giro. Le ultime gare sono state difficili per il nostro team, quindi non vediamo l’ora di tornare in pista e sfruttare al meglio questo weekend. Sarà un’occasione speciale per me, dato che segnerà la mia 150ª partenza in Formula 1, un traguardo personale davvero importante.”