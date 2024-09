F1 | FIA, luce verde sui conti: nel 2023 tutte le squadre hanno rispettato il budget cap

F1 FIA Budget Cap – Tramite un breve comunicato stampa rilasciato in mattinata, la FIA ha dato il via libera ai conti delle squadre relativi alla stagione 2023 di Formula 1. A differenza di quanto accaduto 12 mesi fa con il discusso caso Red Bull, la Federazione ha ufficializzato che tutti i team presenti in griglia hanno rispettato i limiti imposti dal budget cap, rientrando così nel tetto massimo di spesa. Per la scorsa stagione, ricordiamo, i costi non dovevano superare i 155 milioni di dollari. Situazione diversa invece per i motoristi, visto che HRC (Honda) e Alpine sono incappati in alcuni vizi procedurali attualmente sotto analisi insieme alla Federazione. Una condizione attualmente sotto discussione con tutte le parti interessate, che però non ha portato i marchi in questione a violare il Cost Cap.

FIA, il comunicato stampa ufficiale

“La FIA conferma che la sua Amministrazione del Limite di Spesa (Cost Cap Administration, CCA) ha completato la revisione della Documentazione di Rendicontazione relativa al Periodo di Rendicontazione conclusosi il 31 dicembre 2023, presentata da ciascun team di F1 che ha partecipato al Campionato Mondiale di Formula 1 FIA 2023 e da ciascun produttore di Power Unit (PU) registrato per fornire la nuova generazione di PU che sarà introdotta a partire dal 2026. Il 2023 rappresenta il terzo anno di implementazione del Regolamento Finanziario per i team di F1 e il primo anno di implementazione del Regolamento Finanziario per i produttori di PU. La revisione della Documentazione di Rendicontazione è stata un processo accurato e intenso, durato cinque mesi, con il pieno supporto di tutti i team di F1 e di tutti i produttori di PU nel fornire le informazioni richieste. La CCA osserva che tutti i team di F1 e i produttori di PU hanno agito sempre in buona fede e con spirito di cooperazione durante l’intero processo.”

Risultati del processo di revisione dei Team di F1:

Tutti i 10 team di F1 sono risultati conformi per il 2023.

Risultati del processo di revisione dei Produttori di Power Unit (PU):

Quattro produttori di PU sono risultati conformi per il 2023, mentre sono state identificate violazioni procedurali per Alpine Racing SAS e Honda Racing Corporation (HRC). La CCA conferma che, sebbene Alpine Racing SAS e HRC siano stati trovati in violazione procedurale, nessuno dei due ha superato il limite del Cost Cap. Entrambi hanno agito sempre in buona fede e stanno attualmente collaborando con la CCA per risolvere la questione.

Considerando la natura della violazione, la complessità dei nuovi Regolamenti Finanziari per i produttori di PU e le sfide associate al loro primo anno di implementazione, l’intenzione della CCA è quella di proporre a questi due produttori di risolvere le rispettive violazioni tramite un Accordo di Violazione Accettata (ABA). Un riepilogo degli ABA, se accettati da questi due produttori di PU, sarà pubblicato una volta finalizzato, come previsto dai Regolamenti Finanziari.”

1/5 - (1 vote)