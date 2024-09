F1 | Newey ammette: “Felice di continuare a lavorare con Honda anche in Aston Martin”

F1 Newey Honda – La collaborazione con Honda garantirà ad Aston Martin un partner forte e affidabile, parola di Adrian Newey. Durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi ieri mattina presso l’AMR Technology Campus di Silverstone, il genio inglese ha espresso la propria soddisfazione per la continuità del rapporto di lavoro con il motorista nipponico, già avviato in Red Bull. Newey ha sottolineato come Honda abbia tutte le capacità per realizzare una power unit veloce, competitiva e in grado di fare la differenza rispetto ai rivali. Parole importanti che confermano la stima reciproca e quanto la partnership tra Honda e Aston Martin abbia influenzato la sua scelta di unirsi al progetto di Lawrence Stroll.

Newey soddisfatto della collaborazione Aston Martin-Honda

“Il motore è stato annunciato già da tempo, quindi Honda sta lavorando intensamente su questo progetto, e personalmente sono soddisfatto di continuare a collaborare con loro dopo la mia esperienza in Red Bull. In questi anni mi è piaciuto molto lavorare con loro: un gruppo di ingegneri eccezionali, con cui è stato facile collaborare grazie a un’unità d’intenti. Ora dovrò mettermi al passo il più rapidamente possibile. È altrettanto importante conoscere tutti i tecnici che lavorano in questa straordinaria fabbrica. Dovremo imparare a collaborare e capire come far emergere il meglio l’uno dall’altro.”

