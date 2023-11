Formula 1 | Alpine ad Abu Dhabi per chiudere al meglio la stagione 2023

Formula 1 GP Abu Dhabi Alpine – Grandi aspettative per la Alpine in vista del prossimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo i tanti alti e bassi di questo campionato, provocati da una vettura che non sempre si è rivelata allo stesso livello dei competitor, Esteban Ocon e Pierre Gasly vogliono garantirsi punti importanti sul tracciato di Yas Marina, così da chiudere al meglio questa annata. Ocon, ricordiamo, non prenderà parte alle prime libere di venerdì mattina, dato che in questa occasione prenderà il suo posto Jack Doohan.

“È stata sicuramente una stagione lunga e intensa per tutti e so che non vediamo l’ora di riposare e recuperare in vista del prossimo anno”, ha affermato Ocon. “Il nostro obiettivo è ora quello di ottenere un buon risultato questo fine settimana e di concludere la stagione al meglio. Il circuito di Yas Marina è una pista che ci piace e che conosciamo bene. Naturalmente, questo fine settimana non parteciperò alle PL1: sarà in macchina Jack Doohan e sono sicuro che farà un ottimo lavoro. Siamo tutti motivati e abbiamo l’obiettivo di chiudere in bellezza per prepararci al meglio alla stagione invernale. Questo fine settimana lavoreremo a testa bassa e ci concentreremo su noi stessi, con l’obiettivo di disputare un weekend tranquillo e di concludere la stagione con altri punti in tasca”.

Qui le valutazioni di Gasly: “Non vedo l’ora di scendere in pista. Siamo tornati su una pista tradizionale, con orari normali e un formato di weekend standard. È una pista che conosciamo bene e speriamo che non ci siano troppe sorprese. L’obiettivo è piuttosto semplice. Vogliamo finire la stagione conquistando altri punti per massimizzare il nostro bilancio di quest’anno. Dopo un paio di giorni di riposo e dopo essermi abituato al fuso orario, non vedo l’ora che arrivi venerdì per iniziare il weekend nel migliore dei modi”.